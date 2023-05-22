На Белгородщине объявили контртеррористическую операцию и вводят ограничения
С 22 мая в Белгородской области РФ введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.
Об этом пишет губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
По его словам, меры могут заключаться как в проверке у физических лиц документов, так и в приостановлении деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Ранее спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил «Суспільному», что 22 мая «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», состоящие из граждан РФ, начали операцию по освобождению территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения.
В легионе «Свобода России», в котором на стороне Украины воюют россияне, заявили, что создают в Белгородской области «демилитаризованную зону».
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 мая в Белгородской области РФ введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.".