На Белгородщине объявили контртеррористическую операцию и вводят ограничения

С 22 мая в Белгородской области РФ введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.

Об этом пишет губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

По его словам, меры могут заключаться как в проверке у физических лиц документов, так и в приостановлении деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Ранее спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил «Суспільному», что 22 мая «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», состоящие из граждан РФ, начали операцию по освобождению территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения.

В легионе «Свобода России», в котором на стороне Украины воюют россияне, заявили, что создают в Белгородской области «демилитаризованную зону».