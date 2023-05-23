На Бєлгородщині без пояснень скасували контртерористичну операцію
У Бєлгородській області РФ скасували режим контртерористичної операції – менше ніж через добу після його введення.
Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.
“Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області. Відповідний документ опубліковано”, – написав він.
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При цьому про те, коли жителі, що виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і в цілому про поточну ситуацію у прикордонних районах губернатор нічого не повідомив.
Пізніше Гладков написав, що нібито від “рук ЗСУ загинув мирний житель села Козинка”, а його дружина з пораненнями перебуває в лікарні.
У легіоні “Свобода Росії” сьогодні повідомили, що “демілітаризували” мотострілецьку роту ЗС РФ і знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки. “Російський добровольчий корпус”, своєю чергою, опублікував відео із зайнятих формуванням територій.
Нагадаємо, в ГУР Міноборони України неодноразово заявляли, що Сили оборони не беруть жодної участі у подіях на Бєлгородщині, а в демілітаризації задіяні виключно громадяни РФ з легіону “Свобода Росії” та “Російського добровольчого корпусу”.
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Ви читали новину: «На Бєлгородщині без пояснень скасували контртерористичну операцію»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 19:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгородській області РФ скасували режим контртерористичної операції – менше ніж через добу після його введення.".