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На Бєлгородщині без пояснень скасували контртерористичну операцію

Політика 19:43   23.05.2023
Олена Нагорна
На Бєлгородщині без пояснень скасували контртерористичну операцію

У Бєлгородській області РФ скасували режим контртерористичної операції – менше ніж через добу після його введення.

Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

“Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області. Відповідний документ опубліковано”, – написав він.

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При цьому про те, коли жителі, що виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і в цілому про поточну ситуацію у прикордонних районах губернатор нічого не повідомив.

Пізніше Гладков написав, що нібито від “рук ЗСУ загинув мирний житель села Козинка”, а його дружина з пораненнями перебуває в лікарні.

У легіоні “Свобода Росії” сьогодні повідомили, що “демілітаризували” мотострілецьку роту ЗС РФ і знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки. “Російський добровольчий корпус”, своєю чергою, опублікував відео із зайнятих формуванням територій.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України неодноразово заявляли, що Сили оборони не беруть жодної участі у подіях на Бєлгородщині, а в демілітаризації задіяні виключно громадяни РФ з легіону “Свобода Росії” та “Російського добровольчого корпусу”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 19:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгородській області РФ скасували режим контртерористичної операції – менше ніж через добу після його введення.".