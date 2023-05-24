На Харьковщине из-за обстрелов горели школа и здание культуры — ГСЧС (фото)

За минувшие сутки спасатели четырежды тушили на Харьковщине пожары, вызванные российскими обстрелами.

Наиболее масштабно горело в селе Плоское Великобурлукской громады.

«Враг попал в учебное заведение, административное здание и здание культуры. Общая площадь пожара составила более 1200 кв. м. Все возгорания ликвидированы силами 12-й ГПСЧ в минимальные сроки, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Также от обстрелов пострадали Липцы в Харьковском районе — там загорелся гараж на площади 15 кв. метров. В Волчанске зафиксировали очередной «прилет» без пожара — там повреждены частные дома, хозпостройки, забор и два легковых автомобиля. Жертв и пострадавших нет.