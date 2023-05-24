Громаду на Харківщині атакували шість “Шахедів” (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці нічної атаки БпЛА на Харківщині. У результаті є суттєві руйнування – у тому числі “прилетіло” до школи та дому культури.

“24 травня близько 03:20 російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп’янського району шість БПЛА “Герань-2” (так росіяни “маскують” іранський Shahed – Ред.). Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, навчальні заклади, будинок культури”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори повідомили, що вже розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Вони також опублікували фото із місць “прильотів”.