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Громаду на Харківщині атакували шість “Шахедів” (фото)

Події 10:48   24.05.2023
Оксана Горун
Громаду на Харківщині атакували шість “Шахедів” (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці нічної атаки БпЛА на Харківщині. У результаті є суттєві руйнування – у тому числі “прилетіло” до школи та дому культури.

“24 травня близько 03:20 російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп’янського району шість БПЛА “Герань-2” (так росіяни “маскують” іранський Shahed – Ред.). Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, навчальні заклади, будинок культури”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Прокурори повідомили, що вже розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Вони також опублікували фото із місць “прильотів”.

Наслідки удару шахедами Харківщиною 24 травня 2023 2

Наслідки удару шахедами Харківщиною 24 травня 2023 3

Наслідки удару шахедами Харківщиною 24 травня 2023 4

Наслідки удару шахедами Харківщиною 24 травня 2023 5

Наслідки удару шахедами Харківщиною 24 травня 2023 6

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці нічної атаки БпЛА на Харківщині. У результаті є суттєві руйнування – у тому числі “прилетіло” до школи та дому культури".