Громаду на Харківщині атакували шість “Шахедів” (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці нічної атаки БпЛА на Харківщині. У результаті є суттєві руйнування – у тому числі “прилетіло” до школи та дому культури.
“24 травня близько 03:20 російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп’янського району шість БПЛА “Герань-2” (так росіяни “маскують” іранський Shahed – Ред.). Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, навчальні заклади, будинок культури”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори повідомили, що вже розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Вони також опублікували фото із місць “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці нічної атаки БпЛА на Харківщині. У результаті є суттєві руйнування – у тому числі “прилетіло” до школи та дому культури".