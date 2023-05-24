Армія РФ 24 травня завдала авіаудару по селу на Золочівщині: зник газ (фото)

24 травня о 10:30 окупанти нанесли авіаційний удар по селу Одноробівка на Харківщині.

Про це повідомляє видання “Зоря”. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено газове обладнання. Через це у населеному пункті зник газ.

Значних пошкоджень і жертв немає.