Армія РФ 24 травня завдала авіаудару по селу на Золочівщині: зник газ (фото)
Фото: “Зоря”
24 травня о 10:30 окупанти нанесли авіаційний удар по селу Одноробівка на Харківщині.
Про це повідомляє видання “Зоря”. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено газове обладнання. Через це у населеному пункті зник газ.
Значних пошкоджень і жертв немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня о 10:30 окупанти нанесли авіаційний удар по селу Одноробівка на Харківщині.".