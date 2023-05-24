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Армія РФ 24 травня завдала авіаудару по селу на Золочівщині: зник газ (фото)

Події 12:31   24.05.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ 24 травня завдала авіаудару по селу на Золочівщині: зник газ (фото) Фото: “Зоря”

24 травня о 10:30 окупанти нанесли авіаційний удар по селу Одноробівка на Харківщині.

Про це повідомляє видання “Зоря”. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено газове обладнання. Через це у населеному пункті зник газ.

Значних пошкоджень і жертв немає.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня о 10:30 окупанти нанесли авіаційний удар по селу Одноробівка на Харківщині.".