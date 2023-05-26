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Колаборант з Куп’янська, який затримував мешканців міста, отримав вирок

Суспільство 14:28   26.05.2023
Вікторія Яковенко
Колаборант з Куп’янська, який затримував мешканців міста, отримав вирок Фото: Владислав Абдула

На Харківщині черговий поплічник окупантів, який брав участь у репресіях проти мешканців міста Куп’янськ, сяде у тюрму на 12 років.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 32-річного колаборанта затримали у вересні минулого року.

Встановлено, що мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це його призначили до лав створеного агресором «управління МВС Харківської області». Там він увійшов до складу так званого «взводу патрульної служби», розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і незаконно затримував місцевих мешканців.

Кожне таке затримання людини він «оформлював» під надуманими приводами, а потім «звітував» про це перед окупантами.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині черговий поплічник окупантів, який брав участь у репресіях проти мешканців міста, сяде у тюрму на 12 років.".