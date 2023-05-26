Колаборант з Куп’янська, який затримував мешканців міста, отримав вирок

На Харківщині черговий поплічник окупантів, який брав участь у репресіях проти мешканців міста Куп’янськ, сяде у тюрму на 12 років.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 32-річного колаборанта затримали у вересні минулого року.

Встановлено, що мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це його призначили до лав створеного агресором «управління МВС Харківської області». Там він увійшов до складу так званого «взводу патрульної служби», розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і незаконно затримував місцевих мешканців.

Кожне таке затримання людини він «оформлював» під надуманими приводами, а потім «звітував» про це перед окупантами.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.