Колаборант з Куп’янська, який затримував мешканців міста, отримав вирок
На Харківщині черговий поплічник окупантів, який брав участь у репресіях проти мешканців міста Куп’янськ, сяде у тюрму на 12 років.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 32-річного колаборанта затримали у вересні минулого року.
Встановлено, що мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це його призначили до лав створеного агресором «управління МВС Харківської області». Там він увійшов до складу так званого «взводу патрульної служби», розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і незаконно затримував місцевих мешканців.
Кожне таке затримання людини він «оформлював» під надуманими приводами, а потім «звітував» про це перед окупантами.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині черговий поплічник окупантів, який брав участь у репресіях проти мешканців міста, сяде у тюрму на 12 років.".