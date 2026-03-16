Заманили на мед: на Харьковщине напали на перевозчиков и забрали 1,2 млн грн

Общество 16:47   16.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали двух жителей Богодуховского района, которые, по данным следствия, напали на перевозчиков с Днепропетровщины. Один из пострадавших – несовершеннолетний.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе фигуранты подыскали в интернете объявления предпринимателя из Днепропетровской области, желающего приобрести крупную партию меда.

«Выдав себя за продавцов, мужчины договорились с покупателем о встрече в селе Байрак на Харьковщине для якобы продажи 9 тонн продукции», — рассказали правоохранители.

В определенное время на место приехал грузовик с двумя перевозчиками, которых предприниматель нанял для транспортировки меда, установили в прокуратуре.

«Как только 24-летний водитель и его 16-летний напарник вышли из машины, злоумышленники в масках направили на них оружие. Они приказали пострадавшим лечь на землю и надеть наручники. Опасаясь за свою жизнь, перевозчики были вынуждены подчиниться. Нападавшие начали требовать отдать им деньги и распылили в лицо потерпевшим газовый баллончик, после чего — забрали из кабины грузовика почти 1,2 млн грн и сбежали”, — сообщили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что нападающими оказались мужчины 40 и 25 лет. Их задержали, фигурантам вручили подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

Суд уже избрал мужчинам меру пресечения — содержание под стражей.

