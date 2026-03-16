Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн

Суспільство 16:47   16.03.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці затримали двох мешканців Богодухівського району, які, за даними слідства, напали на перевізників з Дніпропетровщини. Один із потерпілих – неповнолітній.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти підшукали в інтернеті оголошення підприємця з Дніпропетровської області, який хотів придбати велику партію меду.

“Видавши себе за продавців, чоловіки домовилися з покупцем про зустріч у селі Байрак на Харківщині для нібито продажу 9 тонн продукції”, – розповіли правоохоронці.

У визначений час на місце приїхала вантажівка із двома перевізниками, яких підприємець найняв для транспортування меду, встановили у прокуратурі.

“Щойно 24-річний водій та його 16-річний напарник вийшли з авто, зловмисники в масках направили на них зброю. Вони наказали потерпілим лягти на землю та одягнути кайданки. Побоюючись за життя, перевізники були змушені підкоритися. Нападники почали вимагати віддати їм гроші та розпилили в обличчя потерпілим газовий балончик, після чого — забрали з кабіни вантажівки майже 1,2 млн грн і втекли”, – повідомили правоохоронці.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що нападниками виявилися чоловіки 40 і 25 років. Їх затримали, фігурантам вручили підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

Суд вже обрав чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте також: Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці

Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
16.03.2026, 17:58
Де точилися бої 16 березня у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Де точилися бої 16 березня у Харківській області – Генштаб ЗСУ
16.03.2026, 17:29
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026, 13:33
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026, 16:10
Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн
Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн
16.03.2026, 16:47
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
16.03.2026, 16:40

Новини за темою:

19.08.2025
Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
19.08.2025
Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області


