Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн

Правоохоронці затримали двох мешканців Богодухівського району, які, за даними слідства, напали на перевізників з Дніпропетровщини. Один із потерпілих – неповнолітній.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти підшукали в інтернеті оголошення підприємця з Дніпропетровської області, який хотів придбати велику партію меду.

“Видавши себе за продавців, чоловіки домовилися з покупцем про зустріч у селі Байрак на Харківщині для нібито продажу 9 тонн продукції”, – розповіли правоохоронці.

У визначений час на місце приїхала вантажівка із двома перевізниками, яких підприємець найняв для транспортування меду, встановили у прокуратурі.

“Щойно 24-річний водій та його 16-річний напарник вийшли з авто, зловмисники в масках направили на них зброю. Вони наказали потерпілим лягти на землю та одягнути кайданки. Побоюючись за життя, перевізники були змушені підкоритися. Нападники почали вимагати віддати їм гроші та розпилили в обличчя потерпілим газовий балончик, після чого — забрали з кабіни вантажівки майже 1,2 млн грн і втекли”, – повідомили правоохоронці.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що нападниками виявилися чоловіки 40 і 25 років. Їх затримали, фігурантам вручили підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

Суд вже обрав чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою.