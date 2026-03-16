Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн
Правоохоронці затримали двох мешканців Богодухівського району, які, за даними слідства, напали на перевізників з Дніпропетровщини. Один із потерпілих – неповнолітній.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні фігуранти підшукали в інтернеті оголошення підприємця з Дніпропетровської області, який хотів придбати велику партію меду.
“Видавши себе за продавців, чоловіки домовилися з покупцем про зустріч у селі Байрак на Харківщині для нібито продажу 9 тонн продукції”, – розповіли правоохоронці.
У визначений час на місце приїхала вантажівка із двома перевізниками, яких підприємець найняв для транспортування меду, встановили у прокуратурі.
“Щойно 24-річний водій та його 16-річний напарник вийшли з авто, зловмисники в масках направили на них зброю. Вони наказали потерпілим лягти на землю та одягнути кайданки. Побоюючись за життя, перевізники були змушені підкоритися. Нападники почали вимагати віддати їм гроші та розпилили в обличчя потерпілим газовий балончик, після чого — забрали з кабіни вантажівки майже 1,2 млн грн і втекли”, – повідомили правоохоронці.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що нападниками виявилися чоловіки 40 і 25 років. Їх затримали, фігурантам вручили підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.
Суд вже обрав чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мед, напад, поліція, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заманили на мед: на Харківщині напали на перевізників та забрали 1,2 млн грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 16:47;