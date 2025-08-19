Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
Харківські пасіки на сході області, де найбільше збирали меду в регіоні, знищені на 60%.
Ще одна суттєва причина подорожчання меду у цьому році – військові дії або окупація територій тих областей, де завжди багато його збирали.
На Харківщині традиційно чимало виробляли меду, бо в області існували неповторні природні локації: уздовж Сіверського Дінця рясно цвіли медоносні культури, поряд були ліси та агропідприємства, розповів Денис Солдатов, віцепрезидент Спілки пасічників України.
Інші райони Харківщини поступаються сходу області. Сахновщина, Кегичівка, Берестин, Лозова – ще також медопродукуючі райони. А от Зачепилівка та Краснокутськ уже набагато менше меду збирають, бо розорано все, лісів майже немає, пояснює віцепрезидент Спілки пасічників України.
«Схід Харківської області, від Вовчанська до Ізюма, – майже 60% пасік знищені або покинуті через війну, окупацію або під час звільнення восени 2022 року. І навіть ті, хто зараз в тій зоні пасічникує, не можуть довезти мед у Харків. І це насправді дуже складна ситуація, тому що на сході Харківщини були величезні пасіки, де збирали багато меду. І ця ситуація зараз суттєво впливає на кількість меду саме на харківських ринках», – зазначає Денис Солдатов.
Що таке зруйнована вщент пасіка, він знає особисто – його 240 вуликів стояли під Вовчанськом.
«Я не знаю, навіщо росіяни вулики розчавили. Інструменти, причеп, мед, ще щось забрали. Пограбували, то й ладно, але вулики всі розчавлені БТРами або танками. Бджоли якраз не літали, холодно ж було, березень. Я три роки потім думав, чи потрібна мені пасіка. І коли вже почало снитися, як пахнуть стільники, купив собі п’ять вуликів», – розповідає бджоляр.
