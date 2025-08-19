Live
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов

Общество 20:32   19.08.2025
Оксана Якушко
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов Россияне давили харьковские улья танками и БТРами Фото: Денис Солдатов

Харьковские пасеки на востоке области, где больше всего собирали меда в регионе, уничтожены на 60%.

Еще одна существенная причина подорожания меда – военные действия или оккупация территорий тех областей, где всегда его много собирали.

На Харьковщине традиционно немало производили меда, потому что в области существовали неповторимые природные локации: вдоль Северского Донца обильно цвели медоносные культуры, рядом были леса и агропредприятия, рассказал Денис Солдатов, вице-президент Союза пчеловодов Украины.

Другие районы Харьковщины уступают востоку области. Сахновщина, Кегичевка, Берестин, Лозовая – также еще производят мед. А вот Зачепиловка и Краснокутск уже гораздо меньше, потому что распахано все, лесов почти нет, объясняет вице-президент Союза пчеловодов Украины.

«Восток Харьковской области, от Волчанска до Изюма, – почти 60% пасек уничтожены или брошены из-за войны, оккупации или во время освобождения осенью 2022 года. И даже те, кто сейчас в этой зоне занимается пчеловодством, не могут довезти мед в Харьков. И это действительно очень сложная ситуация, потому что на востоке Харьковщины были огромные пасеки, где собирали много меда. И эта ситуация сейчас оказывает существенное влияние на количество меда именно на харьковских рынках», — отмечает Денис Солдатов.

Россияне раздавили 240 ульев с пчелами в марте 2022 года под Волчанском. Фото: Денис Солдатов

Что такое разрушенная до основания пасека, он знает лично – его 240 ульев стояли под Волчанском.

«Я не знаю, зачем россияне ульи раздавили. Инструменты, прицеп, мед, еще что-то забрали. Ограбили, ну и ладно, но ульи все раздавлены БТРами или танками. Пчелы как раз не летали, холодно было, март. Я три года потом думал, нужна ли мне пасека. И когда уже начало сниться, как пахнут соты, купил себе пять ульев», — рассказал пчеловод.

Фото: Денис Солдатов

Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
