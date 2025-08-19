Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
Харьковские пасеки на востоке области, где больше всего собирали меда в регионе, уничтожены на 60%.
Еще одна существенная причина подорожания меда – военные действия или оккупация территорий тех областей, где всегда его много собирали.
На Харьковщине традиционно немало производили меда, потому что в области существовали неповторимые природные локации: вдоль Северского Донца обильно цвели медоносные культуры, рядом были леса и агропредприятия, рассказал Денис Солдатов, вице-президент Союза пчеловодов Украины.
Другие районы Харьковщины уступают востоку области. Сахновщина, Кегичевка, Берестин, Лозовая – также еще производят мед. А вот Зачепиловка и Краснокутск уже гораздо меньше, потому что распахано все, лесов почти нет, объясняет вице-президент Союза пчеловодов Украины.
«Восток Харьковской области, от Волчанска до Изюма, – почти 60% пасек уничтожены или брошены из-за войны, оккупации или во время освобождения осенью 2022 года. И даже те, кто сейчас в этой зоне занимается пчеловодством, не могут довезти мед в Харьков. И это действительно очень сложная ситуация, потому что на востоке Харьковщины были огромные пасеки, где собирали много меда. И эта ситуация сейчас оказывает существенное влияние на количество меда именно на харьковских рынках», — отмечает Денис Солдатов.
Что такое разрушенная до основания пасека, он знает лично – его 240 ульев стояли под Волчанском.
«Я не знаю, зачем россияне ульи раздавили. Инструменты, прицеп, мед, еще что-то забрали. Ограбили, ну и ладно, но ульи все раздавлены БТРами или танками. Пчелы как раз не летали, холодно было, март. Я три года потом думал, нужна ли мне пасека. И когда уже начало сниться, как пахнут соты, купил себе пять ульев», — рассказал пчеловод.
Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: мед, новости Харькова, пасека, пчела, пчеловод, улей;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 20:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские пасеки на востоке области, где больше всего собирали меда в регионе, уничтожены на 60%.".