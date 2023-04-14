Китайская фирма импортировала медь из оккупированной Украины – СМИ

Китайская компания купила слитки медного сплава на сумму не менее 7,4 миллиона долларов на заводе в аннексированном рф Дебальцево, сообщает Reuters.

Китайская фирма Quzhou Nova купила не менее 3220 тонн медного сплава у Дебальцевского завода металлургического машиностроения с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. Поставки с завода осуществляли через Новороссийский морской порт на юге рф.

Quzhou Nova, китайская фирма, специализируется на экспорте упаковочной бумаги, в частности, алюминиевой фольги и полипропиленовой пленки. Зачем компании могли понадобиться медные слитки, Reuters не смогло выяснить. В компании заявили агентству, что не имеют никаких импортно-экспортных сделок, связанных с торговлей медными слитками. Когда ей показали таможенные данные, фирма заявила, что документ трудно понять, потому что он «не заверен печатью и подписью», и посоветовала обратиться в таможню. В таможенных службах Китая и рф отказались комментировать информацию, ссылаясь на конфиденциальность.

Китай не ввел никаких ограничений на торговлю с рф из-за ее войны против Украины. В то же время китайские компании, торгующие с фирмами в захваченных рф регионах Украины, рискуют попасть в западные «черные списки».

«Мы предупредили Китай, что помощь военным усилиям рф будет иметь серьезные последствия. Мы без колебаний будем действовать против организаций, включая китайские фирмы, которые помогают рф вести войну против Украины или обходить санкции», — прокомментировал американский Государственный департамент Reuters и назвал перечень, где перечислены некоторые китайские компании, уже попавшие под санкции.

Что касается информации о поставках меди, Госдеп заявил, что обеспокоен сближением Китая с Кремлем.