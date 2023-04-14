Китайська фірма імпортувала мідь з окупованої України – ЗМІ

Китайська компанія купила зливки мідного сплаву на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі в анексованому Росії Дебальцеве, повідомляє Reuters.

Китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року до 24 березня 2023 року. Поставки з заводу здійснювали через Новоросійський морський порт на півдні рф.

Quzhou Nova, китайська фірма, спеціалізується на експорті пакувального паперу, зокрема алюмінієвої фольги та поліпропіленової плівки. Для чого компанії могли знадобитися мідні злитки, Reuters не змогло з’ясувати.

В компанії заявили агентству, що не мають жодних імпортно-експортних операцій, пов’язаних з торгівлею мідними злитками. Коли їй показали митні дані, фірма заявила, що документ важко зрозуміти, бо він “не завірений печаткою і підписом”, та порадила звернутися до митниці. У митних службах Китаю та рф відмовились коментувати інформацію, посилаючись на конфіденційність.

Китай не запровадив жодних обмежень на торгівлю з рф через її війну проти України. Водночас китайські компанії, які торгують з фірмами в захоплених рф регіонах України, ризикують потрапити до західних “чорних списків”.

“Ми попередили Китай, що допомога військовим зусиллям рф матиме серйозні наслідки. Ми без вагань будемо діяти проти організацій, включаючи китайські фірми, які допомагають рф вести війну проти України або обходити санкції”, – прокоментував американський Державний департамент Reuters та назвав перелік, де перераховані деякі китайські компанії, що вже потрапили під санкції.

Щодо інформації про поставки міді, Держдеп заявив, що занепокоєний зближенням Китаю з Кремлем.