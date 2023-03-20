Переговори Сі та Путіна тривали 4,5 години: про що говорили – версія Подоляка

У Москві завершилася неформальна зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна.

Розмова світового ізгоя та голови КНР завершилися близько 20:00. Вона тривала 4,5 години, повідомило Еспресо із посиланням на інформацію російських пропагандистів. Після тривалої розмови Сі Цзіньпін залишив кремль. У РФ він пробуде до середи. Раніше світові ЗМІ повідомляли про запланований під час цього візиту дзвінок лідера Китаю президенту України Володимиру Зеленському.

Однією з головних тем переговорів, безперечно, стала війна, розв’язана Путіним в Україні. За повідомленнями російських пропагандистів, президент РФ заявив про готовність обговорити китайський мирний план.

“Китай хоче якраз у рамках конфлікту в Україні, який ініціювала Російська Федерація, грати важливішу функцію”, – зазначив, коментуючи візит в етері нацмарафону, радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Однак, на його думку, насамперед лідер Китаю приїхав говорити про глобальну політику та зміну ролей Китаю та РФ у ній.

“Як суб’єкт глобальної політики, Росія сьогодні не існує, і Китай приїхав це пояснити. Ну, підсвідомо пояснити, тому що Путін не чує жодних раціональних аргументів тощо. Китай не буде про щось домовлятися суттєво, безумовно. Пан Сі Цзіньпін таким своїм візитом показує свою роль та роль Путіна”, – вважає представник ОП.

Він також заявив, що допомагати РФ зброєю Китай не планує.

“У Росії йде поступове ресурсне виснаження, зокрема снарядне, тому вони панічно намагаються домовитися про постачання снарядів. Безумовно, будуть певні переговори з КНР, але Китай точно не піде на постачання військової техніки чи озброєння”, – сказав Подоляк.

Офіційних заяв про теми розмови та її результати сторони поки що не зробили.