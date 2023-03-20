Переговоры Си и Путина длились 4,5 часа: о чем говорили — версия Подоляка

В Москве завершилась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина.

Разговор мирового изгоя и главы КНР завершились около 20:00. Он длился 4,5 часа, сообщило Еспресо со ссылкой на информацию российских пропагандистов. После продолжительной беседы Си Цзиньпин покинул кремль. В РФ он пробудет до среды. Ранее мировые СМИ сообщали о запланированном во время этого визита звонке лидера Китая президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Одной из главных тем переговоров, безусловно, стала война, развязанная Путиным в Украине. По сообщениям российских пропагандистов, президент РФ заявил о готовности обсудить китайский «мирный план».

«Китай хочет как раз в рамках конфликта в Украине, который инициировала Российская Федерация, играть более важную функцию», — отметил, комментируя визит в эфире нацмарафона, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Однако, по его мнению, в первую очередь лидер Китая приехал говорить о глобальной политике и смене ролей Китая и РФ в ней.

«Как субъект глобальной политики, Россия сегодня не существует, и Китай приехал это объяснить. Ну, подсознательно объяснить, потому что Путин не слышит никаких рациональных доводов и прочее. Китай не будет о чем-то договариваться существенно, безусловно. Господин Си Цзиньпин таким своим визитом показывает свою роль и роль Путина», — считает представитель ОП.

Он также заявил, что помогать РФ оружием Китай не планирует.

«В России идет постепенное ресурсное истощение, в том числе снарядное, поэтому они панически пытаются договориться о поставках снарядов. Безусловно, будут определенные переговоры с КНР, но Китай точно не пойдет на поставку военной техники или вооружения», — сказал Подоляк.

Официальных заявлений о темах разговора и его результатах стороны пока не сделали.