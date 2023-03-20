Си Цзиньпин начинает визит в РФ: даст ли оружие — прогноз The Guardian

Визит Си Цзиньпина в РФ активно обсуждается в западной прессе. Основные вопросы: попробует ли он мирить агрессора с Украиной, даст ли оружие и насколько далеко зайдет, учитывая опасения «заработать» западные санкции.

Самолет Си Цзиньпина уже в дороге в РФ. 20 марта он должен начать беспрецедентный по продолжительности (с понедельника по среду) визит в столицу страны-агрессора. В программе на сегодня — встреча один на один с Путиным и неформальный обед. Также сообщается, что Си планирует телефонный разговор с Владимиром Зеленским — пишет британская The Guardian. Одна из опрошенных изданием аналитиков директор Индо-Тихоокеанской программы немецкого аналитического фонда Маршалла Бонни Глейзер отметила, что этот звонок отчасти будет попыткой «сбалансировать негативное влияние его визита в Москву».

Материал, вышедший в The Guardian накануне визита Си, называется: «Старый добрый друг»: Путин похвалил Си перед его первой поездкой в Россию после вторжения в Украину». Речь — о статье авторства Путина, которую диктатор опубликовал в китайском издании в воскресенье. В этом материале Путин приветствовал готовность Китая «сыграть конструктивную роль» в разрешении того, что разыскиваемый военный преступник называет «украинским кризисом».

«Президент России назвал Си своим «старым добрым другом» и сказал, что Россия возлагает большие надежды на его визит, первый визит китайского лидера в Россию с тех пор, как Путин начал свое вторжение в Украину в прошлом году», — отмечает издание.

Си Цзиньпин ответил своему будущему собеседнику аналогично — статьей в «Российской газете», которую издает правительство РФ.

«Призвал к «прагматизму» в отношении Украины. Он сказал, что предложение Китая, документ из 12 пунктов, опубликованный в прошлом месяце и в основном отвергнутый Западом, представляет «насколько это возможно единство взглядов мирового сообщества». Си сказал, что его поездка в Россию направлена на укрепление дружбы между двумя странами, «всеохватывающего партнерства и стратегического взаимодействия» в мире, которому угрожают «акты гегемонии, деспотизма и запугивания». «Нет универсальной модели правления и нет мирового порядка, где решающее слово принадлежит одной стране», — написал Си», — передает суть написанного китайским президентом британское издание.

The Guardian омечает растущую зависимость РФ от Пекина, а также — имиджевые потери, на которые идет Си Цзиньпин, посещая Москву после выдачи Гаагским судом ордера на арест Путина.

«Когда Си приземлится в Москве, он тоже будет хорошо осведомлен о ставках своего визита. Это будет широко воспринято как демонстрация поддержки Путина. Но Си также захочет продемонстрировать миру, что он может быть сдерживающей силой для Путина, например, не давая ему развернуть ядерное оружие на поле боя в Украине», — отметили аналитики издания.

При этом они подчеркнули, что в интересах Си — не портить отношения с Европой, которая является для Китая важным торговым партнером. Так как сейчас, после политики «нулевого коронавируса» КНР пытается восстановить экономику. Однако сближение Европы и США в вопросе войны РФ против Украины препятствует усилиям Китая. Удастся ли Китаю занять позицию «миротворца» — под вопросом.

«Хотя Москва приветствовала китайское мирное предложение (12 пунктов — Ред.), она не продемонстрировала явного намерения отказаться от своих максималистских целей по смене режима в Украине. В ряде публичных заявлений за последний месяц Путин указал, что ожидает продолжения войны, подготавливая свое население к многолетнему конфликту, который он назвал экзистенциальной битвой за выживание страны. Но поскольку Россия не смогла добиться прорыва во время тяжелого зимнего наступления на востоке Украины и появились новые сообщения о том, что у ее вооруженных сил заканчиваются боеприпасы, официальные лица в Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что Москва возобновит свои призывы к китайской военной помощи», — пишет The Guardian.

Наблюдатели, однако, задаются вопросом, пойдет ли Китай на то, чтобы снабжать Москву смертоносным оружием в больших масштабах, если только российские войска не столкнутся с немедленным поражением на поле боя.

«Такой шаг был бы нехарактерно безрассудным со стороны Пекина, который не в состоянии выдержать негативную экономическую реакцию, которую вызовет такой шаг», — считают британские аналитики.

Однако, подытоживая все сказанное, они отмечают, что для Си Цзиньпина важно предотвратить крупное поражение РФ, которое могло бы привести к потери власти «другом Китая» Путиным.