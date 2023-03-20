Сі Цзіньпін розпочинає візит до РФ: чи дасть зброю – прогноз The Guardian

Візит Сі Цзіньпіна до РФ активно обговорюється у західній пресі. Основні питання: чи спробує він мирити агресора з Україною, чи дасть зброю і наскільки далеко зайде з огляду на побоювання “заробити” західні санкції.

Літак Сі Цзіньпіна вже в дорозі до РФ. 20 березня він має розпочати безпрецедентний за тривалістю (з понеділка по середу) візит до столиці країни-агресора. У програмі на сьогодні – зустріч віч-на-віч з Путіним і неформальний обід. Також повідомляється, що Сі планує телефонну розмову з Володимиром Зеленським – пише британська The Guardian. Одна з опитаних виданням аналітиків, директорка Індо-Тихоокеанської програми німецького аналітичного фонду Маршалла Бонні Глейзер зазначила, що цей дзвінок почасти буде спробою “збалансувати негативний вплив його візиту до Москви”.

Матеріал, що вийшов у The Guardian напередодні візиту Сі, називається: “Старий добрий друг”: Путін похвалив Сі перед його першою поїздкою до Росії після вторгнення в Україну”. Мова – про статтю авторства Путіна, яку диктатор опублікував у китайському виданні в неділю. У цьому матеріалі Путін привітав готовність Китаю “зіграти конструктивну роль” у вирішенні того, що військовий злочинець, який розшукується, називає “українською кризою”.

“Президент Росії назвав Сі своїм “старим добрим другом” і сказав, що Росія покладає великі надії на його візит, перший візит китайського лідера до Росії з того часу, як Путін почав своє вторгнення в Україну минулого року”, – зазначає видання.

Сі Цзіньпін відповів своєму майбутньому співрозмовнику аналогічно – статтею в “Российской газете”, яку видає уряд РФ.

“Закликав до “прагматизму” щодо України. Він сказав, що пропозиція Китаю, документ з 12 пунктів, опублікований минулого місяця і в основному відкинутий Заходом, представляє “наскільки це можливо єдність поглядів світової спільноти”. Сі сказав, що його поїздка до Росії спрямована на зміцнення дружби між двома країнами, “всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії” у світі, якому загрожують “акти гегемонії, деспотизму та залякування”. “Немає універсальної моделі правління і немає світового порядку, де вирішальне слово належить одній країні”, – написав Сі”, – передає суть написаного китайським президентом британське видання.

The Guardian відзначає зростаючу залежність РФ від Пекіна, а також іміджеві втрати, на які йде Сі Цзіньпін, відвідуючи Москву після видачі Гаазьким судом ордера на арешт Путіна.

“Коли Сі приземлиться в Москві, він теж буде добре обізнаний про ставки свого візиту. Це буде широко сприйнято як демонстрація підтримки Путіна. Але Сі також захоче продемонструвати світові, що він може бути стримуючою силою для Путіна, наприклад, не даючи йому розгорнути ядерну зброю на полі бою в Україні”, – наголосили аналітики видання.

При цьому вони візначили, що на користь Сі – не псувати відносини з Європою, яка є для Китаю важливим торговим партнером. Оскільки зараз, після політики “нульового коронавірусу”, КНР намагається відновити економіку. Проте зближення Європи та США у питанні війни РФ проти України перешкоджає зусиллям Китаю. Чи вдасться Китаю посісти позицію “миротворця” – під питанням.

“Хоча Москва вітала китайську мирну пропозицію (12 пунктів – Ред.), вона не продемонструвала явного наміру відмовитися від своїх максималістських цілей щодо зміни режиму в Україні. У низці публічних заяв за останній місяць Путін зазначив, що очікує продовження війни, готуючи своє населення до багаторічного конфлікту, який він назвав екзистенційною битвою за виживання країни, але оскільки Росія не змогла добитися прориву під час важкого зимового наступу на сході України і з’явилися нові повідомлення про те, що в її збройних сил закінчують боєприпаси, офіційні особи у Вашингтоні висловили стурбованість тим, що Москва відновить свої заклики до китайської військової допомоги, – пише The Guardian.

Спостерігачі, однак, запитують, чи піде Китай на те, щоб постачати Москву смертоносною зброєю у великих масштабах, якщо тільки російські війська не зіткнуться з негайною поразкою на полі бою.

“Такий крок був би нехарактерно безрозсудним з боку Пекіна, який не може витримати негативну економічну реакцію, яку викличе такий крок”, – вважають британські аналітики.

Однак, підсумовуючи все сказане, вони зазначають, що для Сі Цзіньпіна важливо запобігти великої поразки РФ, яка могла б призвести до втрати влади “другом Китаю” Путіним.