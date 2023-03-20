На Харківщині доба пройшла без постраждалих – Синєгубов повідомив про обстріли
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію в області минулої доби.
“Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він відзначив обстріли Куп’янська, Вовчанська та прикордонних сіл у Богодухівському (колишньому Золочівському) районі.
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“Більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію в області минулої доби".