На Харківщині доба пройшла без постраждалих – Синєгубов повідомив про обстріли

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію в області минулої доби.

“Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він відзначив обстріли Куп’янська, Вовчанська та прикордонних сіл у Богодухівському (колишньому Золочівському) районі.

“Більше 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.