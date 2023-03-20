На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов сообщил обстрелах

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в области за прошедшие сутки.

«Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестовое и другие города и села Харьковщины», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил обстрелы Купянска, Волчанска и приграничных сел в Богодуховском (бывшем Золочевском) районе.

«Более 10 ударов из минометов оккупанты осуществили по с. Александровка и с. Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее 5 частных жилых домов. В 11:00 под ударом был г. Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.