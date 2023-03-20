На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов сообщил обстрелах
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в области за прошедшие сутки.
«Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестовое и другие города и села Харьковщины», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил обстрелы Купянска, Волчанска и приграничных сел в Богодуховском (бывшем Золочевском) районе.
Читайте также: Наступление РФ приближается к кульминации, у Украины хорошие возможности — ISW
«Более 10 ударов из минометов оккупанты осуществили по с. Александровка и с. Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее 5 частных жилых домов. В 11:00 под ударом был г. Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов сообщил обстрелах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в области за прошедшие сутки".