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Іспанці цікавляться тендерами на будівництво метро в Харкові – Терехов

Світ 14:15   28.09.2024
Оксана Якушко
Іспанці цікавляться тендерами на будівництво метро в Харкові – Терехов

Іспанські компанії цікавляться будівництвом нових ліній метро у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов після зустрічі з мером Барселони Жауме Кольбоні.

«Ми обговорили конкретні проєкти, що можуть бути реалізовані вже зараз, — особливо у сферах енергетики та відновлення інфраструктури нашого міста. Між іншим, іспанські компанії вже активно долучаються, зокрема, до тендерів на будівництво нових ліній метро», – зазначив Терехов.

Він подякував меру Барселони за підтримку українських біженців, які знайшли прихисток у Каталонії.

«Я впевнений, що економічні «мости», які ми сьогодні будуємо між нашими державами, містами та бізнесами, закладають міцну основу для довготривалої взаємодії в майбутньому», – заявив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 14:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іспанські компанії цікавляться будівництвом нових ліній метро у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов після зустрічі з мером Барселони Жауме Кольбоні.".