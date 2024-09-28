Іспанці цікавляться тендерами на будівництво метро в Харкові – Терехов

Іспанські компанії цікавляться будівництвом нових ліній метро у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов після зустрічі з мером Барселони Жауме Кольбоні.

«Ми обговорили конкретні проєкти, що можуть бути реалізовані вже зараз, — особливо у сферах енергетики та відновлення інфраструктури нашого міста. Між іншим, іспанські компанії вже активно долучаються, зокрема, до тендерів на будівництво нових ліній метро», – зазначив Терехов.

Він подякував меру Барселони за підтримку українських біженців, які знайшли прихисток у Каталонії.

«Я впевнений, що економічні «мости», які ми сьогодні будуємо між нашими державами, містами та бізнесами, закладають міцну основу для довготривалої взаємодії в майбутньому», – заявив Терехов.