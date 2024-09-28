Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов

Испанские компании интересуются строительством новых линий метро в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов после встречи с мэром Барселоны Жауме Кольбони.

«Мы обсудили конкретные проекты, которые могут быть реализованы уже сейчас, особенно в сферах энергетики и восстановления инфраструктуры нашего города. Между тем, испанские компании уже активно приобщаются, в частности, к тендерам на строительство новых линий метро», — отметил Терехов.

Он поблагодарил мэра Барселоны за поддержку украинских беженцев, которые нашли убежище в Каталонии.

«Я уверен, что экономические «мосты», которые мы сегодня строим между нашими государствами, городами и бизнесами, закладывают прочную основу для долговременного взаимодействия в будущем», — заявил Терехов.