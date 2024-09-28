Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов
Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм
Испанские компании интересуются строительством новых линий метро в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов после встречи с мэром Барселоны Жауме Кольбони.
«Мы обсудили конкретные проекты, которые могут быть реализованы уже сейчас, особенно в сферах энергетики и восстановления инфраструктуры нашего города. Между тем, испанские компании уже активно приобщаются, в частности, к тендерам на строительство новых линий метро», — отметил Терехов.
Он поблагодарил мэра Барселоны за поддержку украинских беженцев, которые нашли убежище в Каталонии.
«Я уверен, что экономические «мосты», которые мы сегодня строим между нашими государствами, городами и бизнесами, закладывают прочную основу для долговременного взаимодействия в будущем», — заявил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 14:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Испанские компании интересуются строительством новых линий метро в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов после встречи с мэром Барселоны Жауме Кольбони.".