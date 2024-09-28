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Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов

Мир 14:15   28.09.2024
Оксана Якушко
Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм

Испанские компании интересуются строительством новых линий метро в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов после встречи с мэром Барселоны Жауме Кольбони.

«Мы обсудили конкретные проекты, которые могут быть реализованы уже сейчас, особенно в сферах энергетики и восстановления инфраструктуры нашего города. Между тем, испанские компании уже активно приобщаются, в частности, к тендерам на строительство новых линий метро», — отметил Терехов.

Он поблагодарил мэра Барселоны за поддержку украинских беженцев, которые нашли убежище в Каталонии.

«Я уверен, что экономические «мосты», которые мы сегодня строим между нашими государствами, городами и бизнесами, закладывают прочную основу для долговременного взаимодействия в будущем», — заявил Терехов.

Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм
Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Испанские компании интересуются строительством новых линий метро в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов после встречи с мэром Барселоны Жауме Кольбони.".