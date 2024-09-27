Терехов в Испании: ищет инвестиции для Харькова, подписывает соглашения (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов в командировке. Подробности его приезда в Испанию сообщают в Харьковском горсовете.

🔹 В частности, Терехов представил Харьков на инвестиционном форуме в Испании, который прошел 26 сентября. В форуме приняли участие 40 ведущих украинских компаний, а также представители бизнес-сектора Испании.

Во время выступления на форуме мэр отметил важность инвестиций для Харькова и презентовал возможности города. Терехов сообщил, что Харьков пользуется заслуженным доверием международных организаций и открыт к сотрудничеству в разных сферах – от энергетики до IT-сектора.

«Со своей стороны я гарантирую прозрачные условия сотрудничества и нулевую толерантность к коррупции. Каждое евро, которое поступит в качестве инвестиций, будет надежно защищено», – подчеркнул Игорь Терехов.

🔹 Кроме того, Терехов подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Ассоциации микро-, малых и средних предприятий Каталонии Антони Каньете. Стороны обсудили возможность сотрудничества украинского и испанского бизнеса.

«Это соглашение – локомотив нашего взаимодействия и развития бизнеса в Украине. Впереди еще много шагов по восстановлению, расширению международных отношений и вхождению Украины в европейское сообщество», — отметил мэр.

🔹 Также мэр подписал соглашение о намерениях с исполнительным директором Агентства по конкурентоспособности предприятий (ACCIÓ) Правительства Каталонии Хоаном Ромеро Сиркунсом.

Мэр подчеркнул, что эта договоренность будет способствовать контактам украинских и испанских предпринимателей. В рамках соглашения к сотрудничеству будут привлекаться малый и средний бизнес, развивать новые технологии.

🔹 Сам Терехов сообщил, что сегодня, 27 сентября, подписалм Меморандум о сотрудничестве между Харьковской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Барселоны.

«В начале войны Торговая палата Барселоны организовала 14 бесплатных чартерных рейсов, чтобы эвакуировать матерей и детей из Украины. Ее президент Хосеп Сантакреу рассказал, что в первые три месяца вторжения он проводил больше времени с украинцами на работе, чем со своей семьей. Я пригласил Хосепа лично посетить Харьков, и он уже согласился приехать – не один, а вместе с испанскими предпринимателями!», — добавил мэр.