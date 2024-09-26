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Терехов установил контакт с мэром Жироны: что это значит для Харькова

Общество 13:07   26.09.2024
Виктория Яковенко
Терехов установил контакт с мэром Жироны: что это значит для Харькова Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обсудил с мэром Жироны экономическое сотрудничество.

По словам мэра, сейчас, когда Харьков страдает от колоссальных потерь из-за агрессии РФ, экономическая устойчивость – ключевой приоритет. За годы войны город подвергся разрушениям более чем на 10 миллиардов долларов.

«И самостоятельно с восстановлением ни страны, ни Харькова мы не справимся. Это понимают и в мире. И именно потому, как сегодня в Нью-Йорке заявил наш президент Владимир Зеленский, более 30 стран и ЕС поддержали Декларацию по послевоенному восстановлению Украины. Это совместное обязательство многих стран мира помочь нам восстановить все, что разрушил наш враг. И мы работаем над скорейшим восстановлением Харькова уже сейчас», — пишет Терехов.

Он отметил, что во время переговоров с мэром Жироны Люком Салеласом-и-Вилларом обсудил именно экономическое сотрудничество как между бизнесом, так и в коммунальных сферах.

«И я рад, что в результате разговора нам удалось установить контакт и добиться четкого понимания необходимости этого партнерства для обоих наших городов», – добавил мэр.

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Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обсудил с мэром Жироны экономическое сотрудничество.".