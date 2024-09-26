Терехов встановив контакт з мером Жирони: що це означає для Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що обговорив з мером Жирони економічну співпрацю.

За словами мера, зараз, коли Харків потерпає від колосальних втрат через агресію РФ, економічна стійкість – ключовий пріоритет. За роки війни місто зазнало руйнувань на понад 10 мільярдів доларів.

«І самостійно з відновленням ані країни, ані Харкова ми не впораємося. Це розуміють й у світі. І саме тому, як сьогодні у Нью-Йорку заявив наш президент Володимир Зеленський, понад 30 країн та ЄС підтримали Декларацію щодо повоєнного відновлення України. Це спільне зобов’язання багатьох країн світу допомогти нам відновити все, що зруйнував наш ворог. І ми працюємо над якомога швидшим відновленням Харкова вже зараз», – пише Терехов.

Він зазначив, що під час перемовин з мером Жирони Люком Салеласом-і-Віларом обговорив саме економічну співпрацю як між бізнесом, так і в комунальних сферах.

«І я радий, що в результаті розмови нам вдалося встановити контакт і досягти чіткого розуміння необхідності цього партнерства для обох наших міст», – додав мер.