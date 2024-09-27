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Терехов в Іспанії: шукає інвестиції для Харкова, підписує угоди (фото)

Політика 12:42   27.09.2024
Вікторія Яковенко
Терехов в Іспанії: шукає інвестиції для Харкова, підписує угоди (фото) Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у відрядженні. Подробиці його приїзду до Іспанії повідомляють у Харківській міськраді.

🔹 Зокрема, Терехов представив Харків на інвестиційному форумі в Іспанії, який пройшов 26 вересня. Загалом у форумі взяли участь 40 провідних українських компаній, а також представники бізнес-сектору Іспанії.

Під час виступу на форумі мер наголосив на важливості інвестицій для Харкова та презентував можливості міста. Терехов зазначив, що Харків має заслужену довіру міжнародних організацій та відкритий до співпраці в різних сферах – від енергетики до IT-сектору.

«Зі свого боку я гарантую прозорі умови співпраці та нульову толерантність до корупції. Кожне євро, яке надійде в якості інвестицій, буде надійно захищене», – підкреслив Ігор Терехов.

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

🔹 Крім цього, Терехов підписав угоду про співпрацю з президентом Асоціації мікро-, малих і середніх підприємств Каталонії Антоні Каньєте. Сторони обговорили можливості співпраці українського та іспанського бізнесу.

«Ця угода – локомотив нашої взаємодії та розвитку бізнесу в Україні. Попереду ще багато кроків щодо відбудови, розширення міжнародних стосунків і входження України до європейської спільноти», – зазначив мер.

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Фото: Харківська міськрада

🔹 Також мер підписав угоду про наміри з виконавчим директором Агентства з питань конкурентоспроможності підприємств (ACCIÓ) Уряду Каталонії Хоаном Ромеро Сіркунсом.

Мер наголосив, що ця домовленість сприятиме контактам українських та іспанських підприємців. У межах угоди до співпраці залучатимуться малий і середній бізнес, розвиватимуться новітні технології.

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Фото: Харківська міськрада

🔹 Сам Терехов повідомив, що сьогодні, 27 вересня, підписали Меморандум про співпрацю між Харківською торгово-промисловою палатою та Торговою палатою Барселони.

«На початку війни Торгова палата Барселони організувала 14 безкоштовних чартерних рейсів, щоб евакуювати матерів і дітей з України. Її президент Хосеп Сантакреу розповів, що в перші три місяці вторгнення він проводив більше часу з українцями на роботі, ніж зі своєю сім’єю. Я запросив пана Хосепа особисто відвідати Харків, і він вже погодився приїхати – не сам, а разом з іспанськими підприємцями!», – додав мер.

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Фото: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у відрядженні. Подробиці його приїзду до Іспанії повідомляють у Харківській міськраді.".