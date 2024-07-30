Однією з тем було посилення захисту неба Харкова – ОВА про візит Зеленського
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці візиту президента України Володимира Зеленського на Харківщину 29 липня.
«Президент відвідав Дергачі, де у нас продовжується відбудова житлових об’єктів. Тому, що цей населений пункт досить серйозно постраждав від артобстрілів окупантів і продовжує перебувати під вогнем. Навіть в таких умовах ми маємо відбудовувати житло для наших людей, бо люди повертаються. Також презентували ті об’єкти, які продовжують реалізовуватись цього року. Так само щодо посилення безпекових умов у медзакладах. Ну і звичайно щодо наради з військовими, проговорювали щодо ситуації на фронті і на Липцівському, і на Вовчанському, і на Куп’янському напрямках. Однією з тем було посилення захисту неба над Харковом і Харківською областю». – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: визит, защита, Зеленський, небо, сінєгубов, совещание, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці візиту президента України Володимира Зеленського на Харківщину 29 липня.".