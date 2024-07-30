Одной из тем было усиление защиты неба над Харьковом — ОВА о визите Зеленского

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область 29 июля.

«Президент посетил Дергачи, где у нас продолжается восстановление жилых объектов. Потому что этот населенный пункт достаточно серьезно пострадал от артобстрелов оккупантов и продолжает находиться под огнем. Даже в таких условиях мы должны отстраивать жилье для наших людей, потому что люди возвращаются. Также представили те объекты, которые продолжают реализовываться в этом году. Так же относительно усиления условий безопасности в медучреждениях. Ну и совещание с военными, проговаривали о ситуации на фронте и на Липцевском, и на Волчанском, и на Купянском направлениях. Одной из тем было усиление защиты неба над Харьковом и Харьковской областью», – сказал Синегубов.