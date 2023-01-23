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Харьковчанин заплатил ребенку 280 тысяч гривен долга по алиментам

Общество 09:54   23.01.2023
Оксана Горун
Харьковчанин заплатил ребенку 280 тысяч гривен долга по алиментам

О самых злостных должниках по алиментам сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Действенные рычаги государственных исполнителей стимулировали жителя областного центра оплатить своему несовершеннолетнему ребенку более 227 тысяч гривен задолженных средств, позаботившись таким образом о его будущем. Еще один харьковчанин в полном объеме погасил перед потомком долг, достигший 280 тысяч гривен. Следует заметить, что сумма уплаченных алиментов вобрала в себя также и штраф за длительное ожидание малыша», — сообщила пресс-служба ВМУ Минюста.

Еще одному харьковчанину, который не платил алименты до достижения ребенком трехлетнего возраста, пришлось возместить более 182 тысяч гривен, а сверху уплатить почти 80 тыс. грн штрафа.

Среди крупных должников, расплатившихся со своими детьми в этом году, — житель Харьковского района. Его заставили вернуть ребенку 150 тысяч гривен.

«Как и в других случаях, сумма пополнилась и дополнительными средствами за несвоевременную уплату алиментов – штрафом. Отец убедился, что даже военное положение не повод игнорировать родительские обязанности, в том числе финансовые», — подчеркнули представители юстиции.

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Все перечисленные случаи были уже в 2023 году. А за 2022-й, по информации начальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Ирины Свистун, в пользу детей Харьковской области госисполнители обеспечили взыскание более 216 миллионов гривен алиментов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О самых злостных должниках по алиментам сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции".