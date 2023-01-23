Харків’янин заплатив дитині 280 тисяч гривень боргу за аліментами

Про найзлісніших боржників за аліментами повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

“Дієві важелі державних виконавців стимулювали жителя обласного центру сплатити своїй неповнолітній дитині понад 227 тисяч гривень заборгованих коштів, попіклувавшись таким чином про її майбутнє. Ще один харків’янин в повному обсязі погасив перед нащадком борг, який сягнув 280 тисяч гривень. Слід зауважити, що сума сплачених аліментів увібрала в себе також і штраф за тривале очікування малечі“, – повідомила пресслужба СМУ Мін’юсту.

Ще одному харків’янину, який не платив аліменти до досягнення дитиною трирічного віку, довелося відшкодувати понад 182 тисячі гривень, а зверху сплатити майже 80 тис. грн штрафу.

Серед великих боржників, які цього року розплатилися зі своїми дітьми, — мешканець Харківського району. Його змусили повернути дитині 150 тисяч гривень.

“Як і в інших випадках сума поповнилася й додатковими коштами за несвоєчасну сплату аліментів – штрафом. Батько переконався, що навіть воєнний стан не привід ігнорувати батьківські обов’язки, зокрема фінансові”, — підкреслили представники юстиції.

Усі перелічені випадки були вже 2023 року. А за 2022 рік, за інформацією начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, на користь дітей Харківської області держвиконавці забезпечили стягнення понад 216 мільйонів гривень аліментів.