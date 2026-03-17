У в’язницю відправили держвиконавця у Харкові: його піймали на хабарі

У Харкові засудили колишнього співробітника виконавчої служби. Правоохоронці довели, що він вимагав гроші за закриття боргів.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні 2023 року держвиконавець Київського відділу державної виконавчої служби повідомив боржнику, що на нього відкрито понад 10 виконавчих проваджень за порушення ПДР, а банківські рахунки заблоковані.

“Службовець запропонував за грошову винагороду “вирішити питання” щодо безперешкодного закриття боргових справ. За “послугу” вимагав 600 доларів і запевняв, що вирішити проблему іншим способом буде неможливо”, – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурант продовжував вимагати гроші навіть після того, як боржник надав квитанції про повну сплату усіх штрафів.

Правоохоронці затримали чоловіка після отримання обумовленої суми коштів. Із займаної посади його звільнили.

Суд визнав чоловіка винним за фактом прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе (ч. 3 ст. 368 ККУ). Фігуранту призначили 7 років тюрми з конфіскацією майна.

Після відбуття строку ув’язнення йому ще упродовж 3 років буде заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Крім того, фігуранта позбавили сьомого рангу державного службовця у межах категорії «В» посад державної служби.