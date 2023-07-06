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У Харкові судитимуть “рішалу” з Державної виконавчої служби

Суспільство 11:12   06.07.2023
Оксана Горун
У Харкові судитимуть “рішалу” з Державної виконавчої служби

Співробітник Державної виконавчої служби запропонував “вирішити питання” закриття проваджень за 1500 доларів США. 

“Державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив “підробити” грошей. До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги надалі вільно розпоряджатися наявним у нього майном. Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення “проблеми“, – описали події в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Далі держвиконавець повідомив, що вирішити всі “проблеми” буде коштувати 1500 доларів. Цю суму він захотів отримати за закриття виконавчих проваджень та виключення боржника з Єдиного реєстру. Після цього з майна боржника мали зняти арешт.

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Невигадлива схема не привела держвиконавця до успіху. Його діяльність викрили поліція та СБУ. А прокуратура вже передала до суду обвинувальний акт – за фактом вимагання посадовцем неправомірної вигоди за вчинення дій із використанням службового становища.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 11:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітник Державної виконавчої служби запропонував “вирішити питання” закриття проваджень за 1500 доларів США".