У Харкові судитимуть “рішалу” з Державної виконавчої служби

Співробітник Державної виконавчої служби запропонував “вирішити питання” закриття проваджень за 1500 доларів США.

“Державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив “підробити” грошей. До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги надалі вільно розпоряджатися наявним у нього майном. Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення “проблеми“, – описали події в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Далі держвиконавець повідомив, що вирішити всі “проблеми” буде коштувати 1500 доларів. Цю суму він захотів отримати за закриття виконавчих проваджень та виключення боржника з Єдиного реєстру. Після цього з майна боржника мали зняти арешт.

Невигадлива схема не привела держвиконавця до успіху. Його діяльність викрили поліція та СБУ. А прокуратура вже передала до суду обвинувальний акт – за фактом вимагання посадовцем неправомірної вигоди за вчинення дій із використанням службового становища.