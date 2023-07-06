В Харькове будут судить «решалу» из Государственной исполнительной службы
Сотрудник Государственной исполнительной службы предложил «решить вопрос» закрытия производств за 1500 долларов США.
«Государственный исполнитель одного из отделов ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции решил «подработать» денег. К нему обратились должник и представитель взыскателя с заявлением о закрытии исполнительных производств в связи с закрытием долга с целью исключения должника из Единого реестра должников и возможности в дальнейшем свободно распоряжаться имеющимся у него имуществом. Госисполнитель сообщил, что по исполнительным производствам есть сложности, и предложил быстрое решение «проблемы», — описали события в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Далее госисполнитель сообщил, что решить все «проблемы» будет стоить 1500 долларов. Эту сумму он захотел получить за закрытие исполнительных производств и исключение должника из Единого реестра. После этого с имущества должника должны были снять арест.
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Незатейливая схема не привела госисполнителя к успеху. Его деятельность разоблачили полиция и СБУ. А прокуратура уже передала в суд обвинительный акт — по факту требования должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудник Государственной исполнительной службы предложил «решить вопрос» закрытия производств за 1500 долларов США".