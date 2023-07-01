Заботливая мать из Балаклеи хотела «откупить» сына и сама получила подозрение
58-летняя жительница Балаклеи на Харьковщине за 10 тысяч гривен пыталась «откупить» сына, укравшего лодочный мотор.
Деньги женщина предлагала следователю полиции, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Полицейская от денег отказалась и предупредила женщину, что за попытку подкупа должностного лица законодательством предусмотрена уголовная ответственность», — добавили правоохранители.
Однако «заботливая мать» не восприняла слова полицейской всерьез и через несколько дней снова предложила взятку.
Однако теперь вместе с сыном у матери тоже проблемы с законом. Ей сообщили о подозрении по факту предложения должностному лицу, занимающему ответственное положение, предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия по использованию предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 369 УКУ).
Женщине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 11:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летняя жительница Балаклеи на Харьковщине за 10 тысяч гривен пыталась «откупить» сына, укравшего лодочный мотор.".