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Заботливая мать из Балаклеи хотела «откупить» сына и сама получила подозрение

Общество 11:57   01.07.2023
Виктория Яковенко
Заботливая мать из Балаклеи хотела «откупить» сына и сама получила подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

58-летняя жительница Балаклеи на Харьковщине за 10 тысяч гривен пыталась «откупить» сына, укравшего лодочный мотор.

Деньги женщина предлагала следователю полиции, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Полицейская от денег отказалась и предупредила женщину, что за попытку подкупа должностного лица законодательством предусмотрена уголовная ответственность», — добавили правоохранители.

Однако «заботливая мать» не восприняла слова полицейской всерьез и через несколько дней снова предложила взятку.

Однако теперь вместе с сыном у матери тоже проблемы с законом. Ей сообщили о подозрении по факту предложения должностному лицу, занимающему ответственное положение, предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия по использованию предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 369 УКУ).

Женщине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летняя жительница Балаклеи на Харьковщине за 10 тысяч гривен пыталась «откупить» сына, укравшего лодочный мотор.".