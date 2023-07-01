Харьковчанин нагло украл телефон у мужчины: его поймали патрульные
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Вечером 30 июня в Слободском районе Харькова преступник выхватил из рук мужчины мобильный телефон и убежал.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. К правоохранителям обратился потерпевший. Патрульные разыскали нарушителя и во время разговора мужчина признался в преступлении.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 11:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 июня в Слободском районе Харькова преступник выхватил из рук мужчины мобильный телефон и убежал.".