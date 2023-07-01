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Харьковчанин нагло украл телефон у мужчины: его поймали патрульные

Происшествия 11:06   01.07.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин нагло украл телефон у мужчины: его поймали патрульные Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вечером 30 июня в Слободском районе Харькова преступник выхватил из рук мужчины мобильный телефон и убежал.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. К правоохранителям обратился потерпевший. Патрульные разыскали нарушителя и во время разговора мужчина признался в преступлении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 июня в Слободском районе Харькова преступник выхватил из рук мужчины мобильный телефон и убежал.".