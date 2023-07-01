Харьковчанин нагло украл телефон у мужчины: его поймали патрульные

Вечером 30 июня в Слободском районе Харькова преступник выхватил из рук мужчины мобильный телефон и убежал.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. К правоохранителям обратился потерпевший. Патрульные разыскали нарушителя и во время разговора мужчина признался в преступлении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.