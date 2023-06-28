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В Золочеве подрядчик украл 200 тыс. грн на ремонте обстрелянной многоэтажки

Общество 13:57   28.06.2023
Виктория Яковенко
В Золочеве подрядчик украл 200 тыс. грн на ремонте обстрелянной многоэтажки Фото: Харьковская областная прокуратура

Предприниматель, присвоивший 200 тысяч гривен во время ремонта поврежденного обстрелами дома в Золочеве на Харьковщине – предстанет перед судом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре прошлого года департамент капстроительства ХОВА и предприятие заключили договор по капитальному ремонту многоэтажки в поселке Золочев. Указанный дом пострадал в прошлом году в результате вражеских обстрелов.

«Однако директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Для достижения своей преступной цели подрядчик обеспечил выполнение указанных работ с значительно уменьшенными объемами, чем указанные в официальных документах. После этого он предоставил заказчику поддельные акты, информация в которых не соответствовала действительности», — отметили в прокуратуре.

«В карман» директора ООО поступило почти 200 тысяч гривен за работы, которые фактически по жилому дому выполнены не были.

Предпринимателю сообщили о подозрении по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и по факту служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 13:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель, присвоивший 200 тысяч гривен во время ремонта поврежденного обстрелами дома в Золочеве на Харьковщине – предстанет перед судом.".