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В Золочеві підрядник вкрав 200 тис грн на ремонті обстріляної багатоповерхівки

Суспільство 13:57   28.06.2023
Вікторія Яковенко
В Золочеві підрядник вкрав 200 тис грн на ремонті обстріляної багатоповерхівки Фото: Харківська обласна прокуратура

Підприємець, який привласнив 200 тисяч гривень під час ремонту пошкодженого обстрілами будинку в Золочеві на Харківщині – постане перед судом.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні минулого року департамент капбудівництва ХОВА та підприємство уклали договір щодо капітального ремонту багатоповерхівки у селищі Золочів. Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

«Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, що були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності», – зазначили у прокуратурі.

«У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

Підприємцю повідомили про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємець, який привласнив 200 тисяч гривень під час ремонту пошкодженого обстрілами будинку в Золочеві на Харківщині – постане перед судом.".