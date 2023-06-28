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Мешканець Чугуєва під приводом держдопомоги ошукав киянку на 300 тис грн

Суспільство 12:14   28.06.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Чугуєва під приводом держдопомоги ошукав киянку на 300 тис грн Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок шахрайських дій 29-річного мешканця Чугуєва постраждала жінка з Києва, яка втратила 300 тис. грн. заощаджень.

За даними Київської міської прокуратури, у січні зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 грн мешканцям, які постраждалі внаслідок війни. Чоловік також розмістив анкету, при заповненні якої громадянам необхідно було внести дані своєї банківської картки.

Жінка залишила дані своєї банківської картки та втратила понад 300 тис. грн. своїх заощаджень, які шахрай зняв з її рахунку та витратив на власні потреби.

«Зловмисника вдалось встановити. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку», – додали у прокуратурі.

Мешканцю Чугуєва повідомили про підозру за фактом шахрайського заволодіння чужим майном під виглядом надання одноразової державної допомоги (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 12:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок шахрайських дій 29-річного мешканця Чугуєва постраждала жінка з Києва, яка втратила 300 тис. грн. заощаджень.".