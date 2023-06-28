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Житель Чугуева под предлогом госпомощи обманул киевлянку на 300 тыс грн

Общество 12:14   28.06.2023
Виктория Яковенко
Житель Чугуева под предлогом госпомощи обманул киевлянку на 300 тыс грн Фото: Киевская городская прокуратура

В результате мошеннических действий 29-летнего жителя Чугуева пострадала женщина из Киева, потерявшая 300 тыс. грн. сбережений.

По данным Киевской городской прокуратуры, в январе злоумышленник разместил в соцсетях объявления о предоставлении государством единоразовой помощи в размере 6000 грн жителям, пострадавшим от войны. Мужчина также разместил анкету, при заполнении которой гражданам необходимо было внести данные своей банковской карты.

Женщина оставила данные своей банковской карты и потеряла более 300 тыс. грн. своих сбережений, которые мошенник снял с ее счета и потратил на собственные нужды.

«Злоумышленника удалось установить. Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику», — добавили в прокуратуре.

Жителю Чугуева сообщили о подозрении по факту мошеннического завладения чужим имуществом под видом предоставления единоразовой государственной помощи (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 12:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате мошеннических действий 29-летнего жителя Чугуева пострадала женщина из Киева, потерявшая 300 тыс. грн. сбережений.".