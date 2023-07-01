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Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні

Події 11:06   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Ввечері 30 червня у Слобідському районі Харкова злочинець вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. До правоохоронців звернувся потерпілий. Патрульні розшукали порушника та під час розмови чоловік зізнався у злочині.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 30 червня у Слобідському районі Харкова злочинець вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік.".