Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні

Ввечері 30 червня у Слобідському районі Харкова злочинець вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. До правоохоронців звернувся потерпілий. Патрульні розшукали порушника та під час розмови чоловік зізнався у злочині.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

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