Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Ввечері 30 червня у Слобідському районі Харкова злочинець вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. До правоохоронців звернувся потерпілий. Патрульні розшукали порушника та під час розмови чоловік зізнався у злочині.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 11:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 30 червня у Слобідському районі Харкова злочинець вихопив з рук чоловіка мобільний телефон та втік.".