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Турботлива мати з Балаклії хотіла “відкупити” сина і сама отримала підозру

Суспільство 11:57   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Турботлива мати з Балаклії хотіла “відкупити” сина і сама отримала підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

58-річна мешканка Балаклії на Харківщині за 10 тисяч гривень намагалася «відкупити» сина, який вкрав човниковий двигун.

Гроші жінка пропонувала слідчій поліції, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Поліцейська від грошей відмовилась та попередила жінку, що за спробу підкупу службової особи законодавством передбачена кримінальна відповідальність», – додали правоохоронці.

Однак «турботлива мати» не сприйняла слова поліцейської серйозно і через кілька днів знову запропонувала хабаря.

Проте тепер разом із сином мати теж має проблеми із законом. Їй повідомили про підозру за фактом пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використання наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 369 ККУ).

Жінці загрожує від 4 до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річна мешканка Балаклії на Харківщині за 10 тисяч гривень намагалася «відкупити» сина, який вкрав човниковий двигун.".