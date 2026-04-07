Просят сообщать обо всем подозрительном: СБУ обратилась к жителям Харьковщины

Общество 18:27   07.04.2026
Елена Нагорная
В Службе безопасности подчеркнули, что работают в режиме 24/7, но все равно нуждаются в помощи украинцев. Граждан призывают сохранять бдительность и сообщать об ИПсО, подозрительных ситуациях и диверсионно-террористических проявлениях на «горячую линию» СБУ — 1516.

Россияне в последнее время, не имея значительных успехов на поле боя, пытаются дестабилизировать ситуацию в прифронтовых городах Украины, отметил в своем Facebook пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Силовики призывают обращаться по номеру 1516, если:

  • к вам в соцсетях или мессенджерах обратились незнакомые люди с предложениями о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом и т. п.;
  • у вас есть информация о подготовке теракта, поджога или диверсии;
  • вы стали свидетелем распространения вражеской пропаганды – листовок, объявлений или других попыток распространять нарративы оккупантов;
  • вы обнаружили подозрительные предметы или заметили подозрительных лиц;
  • вам известно о ресурсах в интернете, которые враг использует для вербовки;
  • у вас есть другая информация о деятельности российских спецслужб.

Обратиться в СБУ также можно через другие каналы связи:

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители разоблачили двоих мужчин, которые, по данным следствия, сливали в РФ информацию о расположении украинских защитников и военной техники на Купянщине в 2022-2023 годах.

