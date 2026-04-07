Просят сообщать обо всем подозрительном: СБУ обратилась к жителям Харьковщины

В Службе безопасности подчеркнули, что работают в режиме 24/7, но все равно нуждаются в помощи украинцев. Граждан призывают сохранять бдительность и сообщать об ИПсО, подозрительных ситуациях и диверсионно-террористических проявлениях на «горячую линию» СБУ — 1516.

Россияне в последнее время, не имея значительных успехов на поле боя, пытаются дестабилизировать ситуацию в прифронтовых городах Украины, отметил в своем Facebook пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Силовики призывают обращаться по номеру 1516, если:

к вам в соцсетях или мессенджерах обратились незнакомые люди с предложениями о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом и т. п.;

у вас есть информация о подготовке теракта, поджога или диверсии;

вы стали свидетелем распространения вражеской пропаганды – листовок, объявлений или других попыток распространять нарративы оккупантов;

вы обнаружили подозрительные предметы или заметили подозрительных лиц;

вам известно о ресурсах в интернете, которые враг использует для вербовки;

у вас есть другая информация о деятельности российских спецслужб.

Обратиться в СБУ также можно через другие каналы связи:

чат-бот «Спали ФСБшника»

email: callcenter@ssu.gov.ua

по прежнему номеру «горячей линии»: 0 800 501 482.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители разоблачили двоих мужчин, которые, по данным следствия, сливали в РФ информацию о расположении украинских защитников и военной техники на Купянщине в 2022-2023 годах.