Просят сообщать обо всем подозрительном: СБУ обратилась к жителям Харьковщины
В Службе безопасности подчеркнули, что работают в режиме 24/7, но все равно нуждаются в помощи украинцев. Граждан призывают сохранять бдительность и сообщать об ИПсО, подозрительных ситуациях и диверсионно-террористических проявлениях на «горячую линию» СБУ — 1516.
Россияне в последнее время, не имея значительных успехов на поле боя, пытаются дестабилизировать ситуацию в прифронтовых городах Украины, отметил в своем Facebook пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Силовики призывают обращаться по номеру 1516, если:
- к вам в соцсетях или мессенджерах обратились незнакомые люди с предложениями о поджогах, переносе неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом и т. п.;
- у вас есть информация о подготовке теракта, поджога или диверсии;
- вы стали свидетелем распространения вражеской пропаганды – листовок, объявлений или других попыток распространять нарративы оккупантов;
- вы обнаружили подозрительные предметы или заметили подозрительных лиц;
- вам известно о ресурсах в интернете, которые враг использует для вербовки;
- у вас есть другая информация о деятельности российских спецслужб.
Обратиться в СБУ также можно через другие каналы связи:
- чат-бот «Спали ФСБшника»
- email: callcenter@ssu.gov.ua
- по прежнему номеру «горячей линии»: 0 800 501 482.
Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители разоблачили двоих мужчин, которые, по данным следствия, сливали в РФ информацию о расположении украинских защитников и военной техники на Купянщине в 2022-2023 годах.
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 18:27;