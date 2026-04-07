Просять повідомляти про все підозріле: СБУ звернулася до мешканців Харківщини

Суспільство 18:27   07.04.2026
Олена Нагорна
У Службі безпеки наголосили, що працюють у режимі 24/7, але все одно потребують допомоги українців. Громадян закликають зберігати пильність і повідомляти про ІПсО, підозрілі ситуації та диверсійно-терористичні прояви на «гарячу лінію» СБУ — 1516.

Росіяни останнім часом, не маючи значних успіхів на полі бою, намагаються дестабілізувати ситуацію у прифронтових містах України, зазначив у своєму фейсбуці речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула. Силовики закликають звертатися за номером 1516, якщо:

  • до вас у соцмережах чи месенджерах звернулися незнайомі люди з пропозиціями про підпали, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;
  • у вас є інформація про підготовку теракту, підпалу чи диверсії;
  • ви стали свідком поширення ворожої пропаганди – листівок, оголошень чи інших спроб розповсюджувати наративи окупантів;
  • ви виявили підозрілі предмети чи помітили підозрілих осіб;
  • вам відомо про ресурси в інтернеті, які ворог використовує для вербування;
  • у вас є інша інформація про діяльність російських спецслужб.

Звернутися до СБУ також можна через інші канали зв’язку:

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, зливали в РФ інформацію про розташування українських захисників та військової техніки на Куп’янщині у 2022-2023 роках.

