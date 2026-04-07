Просять повідомляти про все підозріле: СБУ звернулася до мешканців Харківщини
У Службі безпеки наголосили, що працюють у режимі 24/7, але все одно потребують допомоги українців. Громадян закликають зберігати пильність і повідомляти про ІПсО, підозрілі ситуації та диверсійно-терористичні прояви на «гарячу лінію» СБУ — 1516.
Росіяни останнім часом, не маючи значних успіхів на полі бою, намагаються дестабілізувати ситуацію у прифронтових містах України, зазначив у своєму фейсбуці речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула. Силовики закликають звертатися за номером 1516, якщо:
- до вас у соцмережах чи месенджерах звернулися незнайомі люди з пропозиціями про підпали, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;
- у вас є інформація про підготовку теракту, підпалу чи диверсії;
- ви стали свідком поширення ворожої пропаганди – листівок, оголошень чи інших спроб розповсюджувати наративи окупантів;
- ви виявили підозрілі предмети чи помітили підозрілих осіб;
- вам відомо про ресурси в інтернеті, які ворог використовує для вербування;
- у вас є інша інформація про діяльність російських спецслужб.
Звернутися до СБУ також можна через інші канали зв’язку:
- чат-бот «Спали ФСБшника»
- email: callcenter@ssu.gov.ua
- за колишньою “гарячою лінією”: 0 800 501 482.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці викрили двох чоловіків, які, за даними слідства, зливали в РФ інформацію про розташування українських захисників та військової техніки на Куп’янщині у 2022-2023 роках.
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 18:27;