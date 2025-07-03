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Чуть не убил женщину и ее дочь: ночевка в Харькове превратилась в нападение

Происшествия 12:34   03.07.2025
Виктория Яковенко
Чуть не убил женщину и ее дочь: ночевка в Харькове превратилась в нападение Фото: sud.ua

В Харькове приговорили мужчину, который едва не зарезал женщину и ее 12-летнюю дочь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, нападение произошло в январе 2023 года в квартире по улице Полтавский шлях.

Правоохранители установили, что 40-летний подвыпивший мужчина попросился остаться на ночь у знакомых из-за комендантского часа.

«Однако «план ночевки» резко изменился. Хозяйка проснулась из-за включенного света и вышла из комнаты. В коридоре ее ждал нападающий, нанесший ей удар ножом-топором по голове. Потерпевшая упала на пол, а злоумышленник пошел в детскую, где спала ее 12-летняя дочь», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что фигурант сел на ребенка и нанес девочке ряд ударов тем же предметом по голове, рукам и ногам. Злоумышленник кричал: «Сейчас убью».

«Несмотря на многочисленные телесные повреждения, ребенок смог выбраться из квартиры и выбежать к матери, которая в это время уже звала на помощь соседей. Нападающий пытался помешать соседям, угрожая им ножом. Правоохранители задержали злоумышленника», – отметили в прокуратуре.

Потерпевшие выжили.

В суде фигурант не признался в преступлении. Однако суд признал его виновным в законченном покушении на умышленное убийство и назначил мужчине 12 лет тюрьмы. Кроме этого, с него должны взыскать 900 тысяч гривен морального ущерба.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили мужчину, который едва не зарезал женщину и ее 12-летнюю дочь.".