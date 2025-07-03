Поссорился с бабушкой и ушел к другу: копы искали пропавшего мальчика

Подробности поисков пропавшего мальчика на Харьковщине рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о пропаже получили от мамы ребенка – жительницы села Барвенково. Та рассказала, что 11-летний сын находился у бабушки, однако поссорился с ней и ушел из дома. Обратно так и не вернулся, кроме того, перестал выходить на связь.

«Полицейские пообщались со знакомыми малолетнего, посетили места, где он мог находиться. Уже через полчаса правоохранители установили местонахождение парня. Он был у знакомого», – уточнили в полиции.

После правоохранители вернули мальчика домой и провели с семьей разъяснительную беседу.