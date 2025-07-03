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Посварився з бабусею і пішов до друга: копи шукали зниклого хлопчика

Події 10:57   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Посварився з бабусею і пішов до друга: копи шукали зниклого хлопчика

Подробиці пошуків зниклого хлопчика на Харківщині розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про зникнення отримали від мами дитини – мешканки села Барвінкове. Та розповіла, що 11-річний син перебував у бабусі, проте посварився з нею та пішов із дому. Назад так і не повернувся, крім того, перестав виходити на зв’язок.

“Поліцейські поспілкувалися зі знайомими малолітнього, відвідали місця, де він міг перебувати. Вже за пів години правоохоронці встановили місцезнаходження хлопця. Він був у знайомого”, – уточнили в поліції.

Після цього правоохоронці повернули хлопчика додому і провели з родиною роз’яснювальну бесіду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці пошуків зниклого хлопчика на Харківщині розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".