Посварився з бабусею і пішов до друга: копи шукали зниклого хлопчика
Подробиці пошуків зниклого хлопчика на Харківщині розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Повідомлення про зникнення отримали від мами дитини – мешканки села Барвінкове. Та розповіла, що 11-річний син перебував у бабусі, проте посварився з нею та пішов із дому. Назад так і не повернувся, крім того, перестав виходити на зв’язок.
“Поліцейські поспілкувалися зі знайомими малолітнього, відвідали місця, де він міг перебувати. Вже за пів години правоохоронці встановили місцезнаходження хлопця. Він був у знайомого”, – уточнили в поліції.
Після цього правоохоронці повернули хлопчика додому і провели з родиною роз’яснювальну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці пошуків зниклого хлопчика на Харківщині розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".