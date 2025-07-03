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Ледь не вбив жінку та її дитину: як ночівля у Харкові перетворилась на злочин

Події 12:34   03.07.2025
Вікторія Яковенко
Ледь не вбив жінку та її дитину: як ночівля у Харкові перетворилась на злочин Фото: sud.ua

У Харкові засудили чоловіка, який ледь не зарізав до смерті жінку та її 12-річну доньку.

За даними Харківської обласної прокуратури, напад стався у січні 2023 року в квартирі по вулиці Полтавський Шлях.

Правоохоронці встановили, що 40-річний чоловік, який був напідпитку, попросився залишитись на ніч у знайомих через комендантську годину.

«Проте «план ночівлі» різко змінився. Господарка прокинулась через увімкнене світло та вийшла з кімнати. У коридорі на неї чекав нападник, який завдав їй удару ножем-сокирою по голові. Потерпіла впала на підлогу, а зловмисник пішов до дитячої кімнати, де спала її 12-річна донька», – розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що фігурант сів на дитину та завдав дівчинці низку ударів тим самим предметом по голові, руках і ногах. Зловмисник кричав: «Зараз вбʼю».

«Попри численні тілесні ушкодження, дитина змогла вибратися з квартири й вибігти до матері, яка в цей час уже кликала на допомогу сусідів. Нападник намагався завадити сусідам, погрожуючи їм ножем. Правоохоронці затримали зловмисника», – зазначили у прокуратурі.

Потерпілі вижили.

У суді фігурант не зізнався у злочині. Однак суд таки визнав його винним у закінченому замаху на умисне вбивство та призначив чоловіку 12 років тюрми. Крім цього, з нього мають стягнути 900 тисяч гривень моральної шкоди.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили чоловіка, який ледь не зарізав до смерті жінку та її 12-річну доньку.".