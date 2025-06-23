Харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за $20 тысяч — как ее наказали
22-летнюю харьковчанку суд признал виновной в продаже двухмесячной дочери за 20 тысяч долларов (ч. 3 ст. 149 УКУ) и назначил наказание в виде восьми лет тюрьмы.
Как напоминают в Харьковской областной прокуратуре, женщина родила дочь 1 декабря 2024 года и уже в январе решила ее продать своей знакомой. Харьковчанку задержали 12 февраля во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы — 20 тысяч долларов. Приговор она ожидала под стражей. В суде женщина полностью признала вину.
Продолжается срок на апелляционное обжалование решения Салтовского райсуда.
Как сообщала ранее областная прокуратура, 22-летняя харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем». В Нацполиции Украины выяснили, что у подозреваемой есть еще один ребенок — сын в возрасте года и десяти месяцев. Дети фигурантки под присмотром врачей.
Читайте также: Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, приговор суда, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за $20 тысяч — как ее наказали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летнюю харьковчанку суд признал виновной в продаже двухмесячной дочери за 20 тысяч долларов (ч. 3 ст. 149 УКУ) и назначил наказание в виде восьми лет тюрьмы.".