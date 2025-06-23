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Харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за $20 тысяч — как ее наказали

Общество 17:26   23.06.2025
Елена Нагорная
Харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за $20 тысяч — как ее наказали

22-летнюю харьковчанку суд признал виновной в продаже двухмесячной дочери за 20 тысяч долларов (ч. 3 ст. 149 УКУ) и назначил наказание в виде восьми лет тюрьмы.

Как напоминают в Харьковской областной прокуратуре, женщина родила дочь 1 декабря 2024 года и уже в январе решила ее продать своей знакомой. Харьковчанку задержали 12 февраля во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы — 20 тысяч долларов. Приговор она ожидала под стражей. В суде женщина полностью признала вину.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения Салтовского райсуда.

Как сообщала ранее областная прокуратура, 22-летняя харьковчанка продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем». В Нацполиции Украины выяснили, что у подозреваемой есть еще один ребенок — сын в возрасте года и десяти месяцев. Дети фигурантки под присмотром врачей.

Читайте также: Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летнюю харьковчанку суд признал виновной в продаже двухмесячной дочери за 20 тысяч долларов (ч. 3 ст. 149 УКУ) и назначил наказание в виде восьми лет тюрьмы.".