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Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог

Общество 12:06   14.02.2025
Виктория Яковенко
Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог Фото: Харьковская областная прокуратура

14 февраля суд избрал меру пресечения 22-летней харьковчанке, которая, по версии следствия, продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, женщину отправили в СИЗО на 60 суток (до 11 апреля включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Напомним, подозрение получила 22-летняя харьковчанка, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем». В Нацполиции Украины выяснили, что у подозреваемого есть еще один ребенок — сын в возрасте 1 года и 10 месяцев. Сейчас дети фигурантки под присмотром врачей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 февраля суд избрал меру пресечения 22-летней харьковчанке, которая, по версии следствия, продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов.".