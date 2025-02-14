Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог

14 февраля суд избрал меру пресечения 22-летней харьковчанке, которая, по версии следствия, продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, женщину отправили в СИЗО на 60 суток (до 11 апреля включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Напомним, подозрение получила 22-летняя харьковчанка, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем». В Нацполиции Украины выяснили, что у подозреваемого есть еще один ребенок — сын в возрасте 1 года и 10 месяцев. Сейчас дети фигурантки под присмотром врачей.