Продала дитину в Харкові: суд заарештував підозрювану, може вийти під заставу

14 лютого суд обрав запобіжний захід 22-річній харків’янці, яка, за версією слідства, продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, жінку відправили у СІЗО на 60 діб (до 11 квітня включно) із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.

Нагадаємо, підозру отримала 22-річна харків’янка, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Харків’янку затримали 12 лютого «на гарячому». В Нацполіції України з’ясували, що підозрювана має ще одну дитину – сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі дітьми фігурантки опікуються лікарі.