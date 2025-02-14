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Продала дитину в Харкові: суд заарештував підозрювану, може вийти під заставу

Суспільство 12:06   14.02.2025
Вікторія Яковенко
Продала дитину в Харкові: суд заарештував підозрювану, може вийти під заставу Фото: Харківська обласна прокуратура

14 лютого суд обрав запобіжний захід 22-річній харків’янці, яка, за версією слідства, продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, жінку відправили у СІЗО на 60 діб (до 11 квітня включно) із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.

Нагадаємо, підозру отримала 22-річна харків’янка, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Харків’янку затримали 12 лютого «на гарячому». В Нацполіції України з’ясували, що підозрювана має ще одну дитину – сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі дітьми фігурантки опікуються лікарі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 лютого суд обрав запобіжний захід 22-річній харків’янці, яка, за версією слідства, продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.".