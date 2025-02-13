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Харків’янин, що тужив за СРСР, може сісти на 5 років

Події 21:39   13.02.2025
Оксана Якушко
Харків’янин, що тужив за СРСР, може сісти на 5 років

49-річний харків’янин у соцмережах поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у Нацполіції.

Зловмисником виявився 49-річний мешканець Немишлянського району, що публікував у соціальних мережах заборонені на території України посилання із зображенням символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу. Чоловікові «світить» до 5 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річний харків’янин у соцмережах поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у Нацполіції.".