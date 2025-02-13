Харків’янин, що тужив за СРСР, може сісти на 5 років

49-річний харків’янин у соцмережах поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у Нацполіції.

Зловмисником виявився 49-річний мешканець Немишлянського району, що публікував у соціальних мережах заборонені на території України посилання із зображенням символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу. Чоловікові «світить» до 5 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину.