Харьковчанин, тосковавший по СССР, может сесть на 5 лет

49-летний харьковчанин в соцсетях распространял символику коммунистического тоталитарного режима, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленником оказался 49-летний житель Немышлянского района, публиковавший в социальных сетях запрещенные на территории Украины ссылки с изображением символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

По этому факту следователи открыли уголовное дело. Мужчине «светит» до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.