Харьковчанин, тосковавший по СССР, может сесть на 5 лет
49-летний харьковчанин в соцсетях распространял символику коммунистического тоталитарного режима, сообщили в Нацполиции.
Злоумышленником оказался 49-летний житель Немышлянского района, публиковавший в социальных сетях запрещенные на территории Украины ссылки с изображением символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
По этому факту следователи открыли уголовное дело. Мужчине «светит» до 5 лет лишения свободы.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.
Читайте также: Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, новости Харькова, СССР, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин, тосковавший по СССР, может сесть на 5 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 21:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний харьковчанин в соцсетях распространял символику коммунистического тоталитарного режима, сообщили в Нацполиции.".