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Харьковчанин, тосковавший по СССР, может сесть на 5 лет

Происшествия 21:39   13.02.2025
Оксана Якушко
Харьковчанин, тосковавший по СССР, может сесть на 5 лет

49-летний харьковчанин в соцсетях распространял символику коммунистического тоталитарного режима, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленником оказался 49-летний житель Немышлянского района, публиковавший в социальных сетях запрещенные на территории Украины ссылки с изображением символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

По этому факту следователи открыли уголовное дело. Мужчине «светит» до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний харьковчанин в соцсетях распространял символику коммунистического тоталитарного режима, сообщили в Нацполиции.".